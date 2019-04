Na evropske volitve se na listi NSi podaja tudi Franci Demšar

Ljubljana, 1. aprila - V NSi so danes predstavili še enega kandidata na letošnjih volitvah v Evropski parlament, in sicer Francija Demšarja. Ta bo kandidiral kot sedmi na listi, vlogo evropskega poslanca pa vidi zlasti v zavzemanju za interese Slovenije. Predsednik NSi Matej Tonin je izpostavil njegove številne izkušnje v raziskovalnem prostoru doma in v svetu.