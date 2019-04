Osumljenec za rop lekarne na Jesenicah v priporu

Jesenice, 1. aprila - Jeseniški kriminalisti so v petek obravnavali rop lekarne, v kateri je storilec z grožnjo zaposlenim odtujil manjšo količino zdravil. Policija je obravnavala dve osebi. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, je osumljenec v priporu. Za drugo osebo, ki je bila ob prijetju z osumljencem, pa so ugotovili, da ni sodelovala pri ropu.