Pahor na posvetu z mladimi tudi o nizki volilni udeležbi

Ljubljana, 1. aprila - Predsednik republike Borut Pahor se je z mladimi danes pogovarjal o prihodnosti Evropske unije. Odgovarjal je na skrbi, vprašanja in opažanja mladih. Med drugim so mladi spraševali o širitvah EU, vplivu in delu evropskega parlamenta ter nizki volilni udeležbi. Mladi se po Pahorjevih besedah dobro zavedajo pomena EU za državo.