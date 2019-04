Evropske borze po vzoru azijskih uvodoma navzgor

Frankfurt/Pariz/London, 1. aprila - Trgovalni dan na evropskih borzah se je začel v znamenju rasti. S tem so borze na stari celini sledile zgledu iz Azije, kjer so osrednji indeksi danes prav tako močno porasli. Vlagatelji še naprej upajo na skorajšnji trgovinski dogovor med ZDA in Kitajsko.