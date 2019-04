Ameriški raper Nipsey Hussle padel pod streli

Los Angeles, 1. aprila - V Los Angelesu so v nedeljo popoldan ubili 33-letnega ameriškega raperja in nominiranca za grammyja Nipseyja Hussla. Raperja so večkrat ustrelili pred njegovo trgovino Marathon Clothing, nato so ga prepeljali v bolnišnico, a je bilo zanj prepozno. Po družabnih omrežjih se vrstijo zapisi sožalja, poročajo tuji mediji.