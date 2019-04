Tedenska napoved - rekreacija od 2. do 8. 4.

IZBRANI DOGODKI

16. pohod po Jablaniški poti

Vabljeni ste vsi že utrjeni kot tudi pohodniki začetniki, saj krožna pot ni zahtevna. Jablaniška pot je dolga 18 km s 441 metri višinske razlike. Pohodniki opravite pot v štirih do petih urah, odvisno od vaših postankov pri domačijah, kjer ponujajo različne domače dobrote. Start bo pri gasilskem domu v Zg. Jablanici med 7. do 10. uro, kjer boste lahko potrdili kontrolni kartonček in si postregli s tradicionalnim zajtrkom. Tokratni zaključek jubilejnega 16. pohoda po Jablaniški poti, ki bo v soboto, 6. aprila, bomo zabeležili z podelitvijo priznanj najzvestejšim pohodnikom. Informacije: www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz/index.php?lng=sl&t=aktualno&id=15603

Hop na Grad - dobrodelni tek za Pediatrično kliniko

Hop na Grad je tekaški dogodek, s katerim pomagajo otrokom, ki se zdravijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Ves denar, ki ga bodo zbrali s startninami in dobrodelnimi prispevki, bodo podarili Ustanovi za Pediatrično kliniko. Z dogodkom, ki bo v nedeljo, 7. aprila, tudi spodbujajo zdrav način življenja in povezujejo ljudi, ki želijo vračati v skupnost, iz katere izhajajo. Tek organizirajo tekaški zanesenjaki, ki so zaposleni na Pediatrični kliniki v Ljubljani, s pomočjo športnikov in donatorjev. Informacije: http://hopnagrad.si

KOLEDAR

TOREK, 2. aprila

LJUBLJANA - Gremo na kolo; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

MISLINJA - Po škratovi deželi; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

NOVO MESTO - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ORMOŽ - Kredarica (2541 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

SREDA, 3. aprila

LJUBLJANA - Gremo na kolo; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Gremo na kolo; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Vipavi - leva in mala plošča; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Supersnurf Fura; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.supersnurf.si

PRESERJE - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ČETRTEK, 4. aprila

LJUBLJANA - Gradiška tura (793 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

MURSKA SOBOTA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

NOVA GORICA - 26. Vivicitta - Poživimo mesto 2019 (mladina); tek. Informacije: www.sportnazveza-ng.si

NOVO MESTO - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

NOVO MESTO - Trška gora (428 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

SLOVENJ GRADEC - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-sg.si

VELENJE - Rifnik; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

PETEK, 5. aprila

LJUBLJANA - Slovenian Masters Open 2019; skvoš. Informacije: http://smo.squash.si/?fbclid=IwAR0v7bbwjBD_eLHNJ3_J8Kc9HKGQsu1Lzq2qo8tHSQCzkM0dmCq6mdlDtMw

LJUBLJANA - Od Faraonov do Beduinov v Egiptu; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Tek.si spomladanski tekaški tabor; tek. Informacije: www.tek.si

MARIBOR - Bohinjski tabor/joga & Plezanje & pohodništvo; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MARIBOR - Nadaljevalni tečaj; turno smučanje. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - Jesenski tabor Hvar/joga & Plezanje & pohodništvo; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MISLINJA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-sg.si

ŠMARJE PRI JELŠAH - Otvoritveni turnir; balinanje. balinišče Šmarje Informacije: www.sportsmarje.com

SOBOTA, 6. aprila

LJUBLJANA - Kolesarjenje s starodobniki; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si

LJUBLJANA - Piršin vrh (Gorjanci); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Vrh nad rovtami (884 m); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Vojak (Hrv, 1401 m); pohodništvo. Informacije: www.sgk-skala.si/

LJUBLJANA - Votlo sleme (2029 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Dobrač (Aut, 2166 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Turno prečenje Visokih Tirol; turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pufijev pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Kucelj na Čavnu (1237 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Kofce (1967 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Gorenjska, moj planet: 13. tek po ulicah Tržiča; tek. Informacije: www.sztrzic.si

BLED - 6. Brooksov tek okoli jezera 2019; tek. Informacije: www.adbled.si

CELJE - Krim (1107 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Tečaj potapljanja na vdih; potapljanje. Informacije: www.apnea.si/aktivnosti/?fbclid=IwAR01Lsj72I9mgry6ivCKGLWVmOXyxDW6nIs7uGN89ciDe9ouLwyjzgZeciQ#zacetni

CERKNICA - 14. Maistrov pohod na Uncu; pohodništvo. Informacije: http://pgd-unec.si

DRAVOGRAD - Gora oljka (734 m); pohodništvo. Informacije: www.pddravograd.com

GROSUPLJE - Grosupeljska pot; pohodništvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

ILIRSKA BISTRICA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

IZOLA - Pohod po poteh vodnih virov izolskega podeželja; pohodništvo. Informacije: http://sparzin.wordpress.com

JESENICE - Izlet v spomin na Jureta Robiča; kolesarstvo. Informacije: www.zsport-jesenice.si

KAMNIK - Gorski Kotar (Hrv); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Gradiška tura (793 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si

KOMENDA - Kovk (961 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KOPER - Nad Vrhniko z mladinci; pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

KOPER - Festival odbojke; odbojka.

KOPER - Zahodni Kras; kolesarstvo. Informacije: http://opd.si/

KOZINA - 9. tek čez Veliko Gradišče; tek.Informacije: www.srdvrhpolje.si

KRŠKO - Ratitovec (1678 m); planinstvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LENART - Bukovniško jezero; pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LITIJA - Jablaniški pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LITIJA - Galetovec (1265 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LJUTOMER - Menina planina (1453 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

LUCIJA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MARIBOR - Po okolici Maribora; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Otvoritev kolesarske sezone; kolesarstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Janče (792 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Borisov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Matajur (Ita, 1642 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Izlet Škocjanske jame; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MISLINJA - Vitanje - Mislinja; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MISLINJA - Strojna; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

NOVO MESTO - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

NOVO MESTO - Bohor (896 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

POSTOJNA - Rudolfovanje (s Pohodnim društvom Novo mesto); turno kolesarstvo. Informacije: http://pdpostojna.si

PTUJ - Loška stena (875 m); pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RIBNICA - Gradiška Tura (793 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

ROGAŠKA SLATINA - Laško - Trojane; pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

RUŠE - Bevkov vrh (1051 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SLOVENJ GRADEC - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://pdsg.si/

SLOVENJ GRADEC - 20. tek zdravja in 3. tek z roko v roki (za osebe s posebnimi potrebami); tek. Informacije: www.szs.sc-sg.si

SLOVENSKA BISTRICA - Brinjeva gora (723 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKE KONJICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠENTJUR - Rudnica (946 m); pohodništvo. Informacije: http://pddramlje.files.wordpress.com

ŠENTJUR - Po medvedovih stopinjah; pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠENTJUR - Gradiška tura (793 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠENTJUR - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠMARJE PRI JELŠAH - Šaleška pot; pohodništvo. Informacije: http://pd-smarje.com

ŠMARTNO PRI LITIJI - 16. pohod po Jablaniški poti; pohodništvo. Informacije: www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz/index.php?lng=sl&t=aktualno&id=15603

ŠOŠTANJ - Papuk (Hrv, 953 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

VELENJE - Mednarodno prvenstvo v v paraplavanju; plavanje. Informacije: www.plavalniklub-velenje.si

VELENJE - Kopitnik (910); pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VELENJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

VELIKE LAŠČE - Po velikolaški okolici; pohodništvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

VIPAVA - Tečaj varnega gibanja po zahtevnih poteh; planinstvo. Informacije: www.jerpoh.com/?jpoh_upcoming_events=osnovni-tecaj

ŽALEC - Pot Ponikva; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ROGATEC - Javorov vrh (1434 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

LOVRENC NA POHORJU - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

POLJČANE - Bevkov vrh (1051 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

POLJČANE - Planinska doživetja na Boču in še kje; pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI - 17. blaguški tek; tek. Informacije: www.sdvidem.com

CIRKULANE - Smrekovec (1577 m); planinstvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

VIDEM PRI PTUJU - Komen (1684 m); planinstvo. Informacije: www.pd-naveza.si/

SVETA TROJICA - Srečanje pomurskih planincev MO; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 7. aprila

LJUBLJANA - 41. pohod po mostovih Benetk (Ita); pohodništvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - SPP Primorska; pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Amfibijin trail tekaški, pohodni izlet in dok trekking po primorskih gričih; tek. Informacije: www.amfibija.si

LJUBLJANA - Mt.Cuarnan (Ita, 1370 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Dan teka v naravi; tek.

LJUBLJANA - Hop na Grad - dobrodelni tek za Pediatrično kliniko; tek. Informacije: http://hopnagrad.si

LJUBLJANA - Mrzli vrh (1360 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Ključ (623 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

AJDOVŠČINA - Sveta gora (681 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

CELJE - Benetke (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - Meškova pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

CELJE - Po obronkih Celja: Velikonočnica; pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

DOBROVO - Tolminski Migovec (1868 m); planinstvo. Informacije: www.pdbrda.si

GORNJA RADGONA - Gorjanci (1178 m); pohodništvo. Informacije: www.pdradgona.si

GROSUPLJE - Lubnik (1025 m); pohodništvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

ILIRSKA BISTRICA - Tekaški dan Urbanimi tekači: Črne njive; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=23

KAMNIK - 8. odprto prvenstvo občine Kamnik, Memorial Jožeta Hafnerja in Dragana Stankoviča; namizni tenis.

KOMEN - Brstovska špargljada: 9. Špargljev pohod; pohodništvo. Informacije: www.brestovica.com

KOMEN - Brstovska špargljada: 13. brstovska koloosmica; turno kolesarstvo. Informacije: www.brestovica.com

MARIBOR - Toti Europarkovi pohodi: Pohorje po Čopovi poti; pohodništvo. Informacije: www.mopa.si

MARIBOR - Tek zdravja; tek. Informacije: http://tek-zdravja.si/index.html

MENGEŠ - Kršičevec (1091 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-menges.si

NOVA GORICA - Skozno nad Lijakom (671 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVA GORICA - Sabotin (609 m); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si

NOVA GORICA - 26. Vivicitta - Poživimo mesto 2019; pohodništvo. Informacije: www.sportnazveza-ng.si

NOVA GORICA - 26. Vivicitta - Poživimo mesto 2019; tek. Informacije: www.sportnazveza-ng.si

POLHOV GRADEC - Lovranska Draga (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PREBOLD - Sv. Jedrt (360 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si

PRESERJE - Po poti XIV divizije; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

RIBNICA NA POHORJU - Prevalje - Šentanel; pohodništvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

SEŽANA - Lipica - Resljeva pot - Bazovica - kraški rob; pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

SEŽANA - Jamlje - Opatje selo - Doberdobsko jezero; pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

SLOVENSKA BISTRICA - 17. bistriški tek; tek. Informacije: Marjan Štimec, 02 805 06 80, zzssb@siol.net

ŠTORE - Rečiška krožna pot; pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

VELENJE - Radeška planinska pot; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VODICE - Kolesarski sejem; sejem. Informacije: Dare Borčnik, 031 755 023, strahovica@gmail.com; www.strahovica.si

ŽALEC - Zdravju naproti; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Pohod ob dnevu zdravja; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽELEZNIKI - Jasovnik (764 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

LOG-DRAGOMER - Ključ (623 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-rega.si/

TIŠINA - 7. Čemažev pohod; pohodništvo. Informacije: www.tisina.si/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=424:emaev-pohod&Itemid=78

TIŠINA - 10. pokal občine Tišina; kolesarstvo. Informacije: www.kktropovci.si

PONEDELJEK, 8. aprila

LJUBLJANA - Tečaj gorništva za zahtevne kopne ture; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

CERKNICA - preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ČRNA NA KOROŠKEM - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LAŠKO - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MARIBOR - Potepanje po Lošinju in Cresu (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

SEMIČ - Pohod na velikonočni ponedeljek; pohodništvo. Informacije: www.pdsemic.si/

ŠKOFJA LOKA - Ostrič (1056 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zs-trbovlje.si

VELENJE - Valvazorjeva pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VELENJE - Moja Ljubljanica; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VRHNIKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

