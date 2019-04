Derbi in prvo mesto zahodne konference Calgaryju

New York, 1. aprila - V severnoameriški profesionalni hokejski ligi NHL sta se pomerili vodilni ekipi zahodne konference San Jose in Calgary. S 5:3 so ga dobili gosti iz olimpijskega mesta, ki so si tako priigrali osem točk prednosti pred tekmeci, s tem pa si prvič po letu 2006 že zagotovili prvo mesto v konferenci pred končnico.