Nogometaši Racinga najboljši v argentinskem prvenstvu

Buenos Aires, 1. aprila - Igralci Racinga so argentinski nogometni prvaki. To jim je uspelo osemnajstič v zgodovini, naslov so si priigrali v nedeljo po remiju z 1:1 proti Tigreju. Po 24 tekmah ima Racing štiri točke prednosti pred Defenso y Justicio, s katero se bo pomeril v zadnjem krogu.