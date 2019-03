Celje, 31. marca - Rokometašice Krima Mercatorja so zmagovalke letošnjega pokalnega tekmovanja. V finalu zaključnega turnirja so v Celju prepričljivo s 37:23 (21:11) premagale Krko. Tretje mesto so osvojile rokometašice ekipe Ž.U.R.D. Koper.