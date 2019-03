Miami, 31. marca - Švicarski teniški igralec Roger Federer je na turnirju v Miamiju prišel do 101. turnirske zmage. V svojem 155. finalu v karieri je po uri in štirih minutah igre s 6:1 in 6:4 premagal lanskega zmagovalca tega turnirja serije masters 1000 Američana Johna Isnerja.