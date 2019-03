Vreme: Ponoči bo jasno, v ponedeljek večinoma sončno

Ljubljana, 31. marca - Danes ponoči bo jasno. V ponedeljek bo večinoma sončno. Čez dan bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.