Sodišče na Aljaski zavrnilo poskuse ponovnega uvajanja vrtanja za nafto

Washington, 31. marca - Sodnica na Aljaski je razsodila, da so poskusi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da območja v Arktičnem in Atlantskem oceanu znova odpre za vrtanje za nafto in plinom, nezakoniti. Zaščita, ki jo je uvedel nekdanji predsednik Barack Obama, tako ostaja veljavna, razen če se drugače odloči kongres, poroča nemška tiskovna agencija dpa.