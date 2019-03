Miami do nove zmage v boju za končnico

New York, 31. marca - Moštvo Miami Heat je v severnoameriški košarkarski ligi NBA zabeležilo novo zmago v boju za končnico, s 100:92 je premagalo najslabšo ekipo sezone New York Knicks in se s tem utrdilo na osmem mestu vzhode konference. Slovenski organizator igre Goran Dragić je odigral največ minut za Miami in dosegel 10 točk in 10 asistenc.