Na 20. protestih rumenih jopičev v Franciji manj udeležencev kot prejšnje konce tedna

Pariz, 30. marca - Po Franciji so danes že 20. soboto zapored potekali protesti rumenih jopičev, na katerih pa se je zbralo znatno manj udeležencev kot v preteklih tednih. Središče protestov je bil tokrat Bordeaux, kjer so izbruhnili manjši spopadi med demonstranti in policijo, ki je uporabila solzivec. Na protestih so aretirali 27 ljudi.