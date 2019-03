Zagreb: Izjave slovenskega zunanjega ministra o incidentu na meji neresnične

Zagreb, 30. marca - Hrvaško zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da je presenečeno nad "neresničnimi in pravno neargumentiranimi" izjavami slovenskega zunanjega ministra Mira Cerarja o vplutju hrvaškega policijskega čolna v slovenske vode. Sredine trditve ministra so v celoti zavrnili in poudarili, da dogajanje na morju 24. marca v nobenem primeru ni izstopalo.