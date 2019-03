Zastoj na primorski avtocesti pred Ljubljano dolg že skoraj sedem kilometrov

Ljubljana, 30. marca - Zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, do katerega ob povečanem prometu iz smeri morja prihaja zaradi del med Logom in Brezovico v smeri proti Ljubljani, se podaljšuje in trenutno po podatkih prometnoinformacijskega centra dosega skoraj sedem kilometrov. Vozniki zaradi zastoja izgubijo okoli 40 minut.