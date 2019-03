Protifašistična združenja štirih držav v Sežani proti poskusom razdvajanja Evrope

Sežana, 30. marca - V Sežani so se danes srečala združenja protifašistov Slovenije, Italije, Avstrije in Hrvaške in izrazila zgroženost nad početjem skrajne desnice, ki si prizadeva sejati nestrpnost in delitve med narodi. Zavzeli so se za strpnost, enotnost in sobivanje ter pozvali politiko, naj se upre poskusom razdvajanja Evrope.