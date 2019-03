Po svetu že ugašajo luči ob Uri za Zemljo

Sydney, 30. marca - Po svetu na znamenitostih in po domovih ob globalni prostovoljski pobudi Ura za Zemljo že ugašajo luči. Med prvimi so to storili v avstralskem Sydneyju, kjer sta se v temo zavila tamkajšnja opera in znameniti most v pristanišču. Sledila so azijska velemesta. Letošnjo akcijo Svetovni sklad za naravo (WWF) sicer posveča problematiki plastike.