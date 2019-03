Na štajerski avtocesti pred Blagovico krajši zastoji, večja zgostitev prometa na primorki

Ljubljana, 30. marca - Zapora štajerske avtoceste med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, ki bo zaradi del v predorih veljala do nedelje, ne povzroča večjih težav. Pred izvozom Blagovica v smeri Maribora je tako le občasno prihajalo do krajših zastojev. Večji zastoj, trenutno v dolžini 5,6 kilometra, je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico.