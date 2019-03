Joshua Cheptegei in Hellen Obiri nova svetovna prvaka v krosu

Arhus, 30. marca - Joshua Cheptegei iz Ugande in Kenijka Hellen Obiri sta na prvenstvu v danskem Arhusu postala nova svetovna prvaka v krosu. Na 10.025 m dolgi in zelo težki progi je Cheptegei s časom 31 minut in 40 sekund osvojil prvi naslov svetovnega prvaka v krosu za Ugando.