Brglez: "Predstavljal bom vseh 76 šahovskih klubov"

pogovarjal se je Jože Zidar

Ljubljana, 2. aprila - Dolgoletni profesor na Fakulteti za družbene vede in predstojnik katedre za mednarodne odnose Milan Brglez je že v svojem prvem poslanskem mandatu med letoma 2014 in 2018 postal predsednik državnega zbora, v soboto je postal predsednik Šahovske zveze Slovenije (ŠZS) in je po izvolitvi napovedal, da se bo skušal zastopati vseh 76 šahovskih klubov.