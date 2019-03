Vid Kavtičnik podpisal s PAUC Aix

Marseille, 30. marca - Slovenskemu rokometnemu reprezentantu Vidu Kavtičniku se bo po koncu letošnje sezone iztekla pogodba z Montpellierjem, za katerega je igral deset let in s katerim je lani osvojil ligo prvakov, kariero pa bo po koncu sezone nadaljeval pri še enem francoskem prvoligašu - PAUC Aix, so objavili na spletni strani kluba.