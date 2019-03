Krvavec, 30. marca - Za konec državnega prvenstva so se smučarji in smučarke na Krvavcu pomerili za naslov državnega prvaka v smuku, ki je imel mednarodno udeležbo in je štel tudi za točke Fis. Državna prvaka sta postala 27-letni Klemen Kosi in 16-letna Jera Kompan.