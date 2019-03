Na Goriškem se začenja Festival vin in oljčnega olja

Nova Gorica, 31. marca - V Šempasu na Goriškem se danes začenja dvodnevni enogastronomski dogodek Festival vin in oljčnega olja, ki bo namenjen spoznavanju in okušanju tradicionalnih sort vin in oljčnega olja. Dogodka se udeležijo vinarji iz vseh treh slovenskih vinorodnih dežel. V zadnjih letih so se vinarjem pridružili še oljkarji.