Ljubljana, 30. marca - Predstavitev skupne liste kandidatov SDS in SLS za volitve v Evropski parlament bo danes ob 13. uri v pritličju poslovne stavbe Smelt na Dunajski cesti 160 v Ljubljani. Listo kandidatov bosta predstavila predsednika obeh strank Janez Janša in Marjan Podobnik, so sporočili iz SDS. (STA)