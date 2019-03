Detroit zmagal četrtič zapored

New York, 30. marca - Hokejisti Detroit Red Wings so v severnoameriški hokejski ligi NHL zabeležili četrto zaporedno zmago. Tokrat so doma s 4:0 nadigrali New Jersey Devils. Tyler Bertuzzi je prispeval gol in dve podaji, Jonathan Bernier je v prvih dveh tretjinah zbral 21 obramb, potem pa zaradi poškodbe zapustil led.