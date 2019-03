Dober teden za newyorške borzne indekse

New York, 30. marca - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili nov dober trgovalni teden, k rasti pa je konec tedna pomagal kalifornijski ponudnik tehnološke platforme za prevoze Lyft, ki je po uvrstitvi na borzo Nasdaq presegel izklicno ceno delnice v prvi javni prodaji (IPO) za 8,7 odstotka. Indeksi so prvo četrtletje končali z največjo rastjo v desetletju.