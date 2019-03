S&P 500 dan končal z najboljšim četrtletnim dobičkom od leta 2009

New York, 29. marca - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z rastjo in optimizmom ob trgovinskih pogovorih med ZDA in Kitajsko. Bela hiša je namreč danes poročala o napredku pri pogovorih. Indeks S&P 500 je dan končal z najboljšim četrtletnim dobičkom od leta 2009, poroča francoska tiskovna agencija AFP.