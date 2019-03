Pred britanskim parlamentom jezni zagovorniki brexita

London, 29. marca - Pred britanskim parlamentom, ki je danes že tretjič zavrnil ločitveni sporazum z EU, se je zbralo na tisoče zagovornikov britanskega izstopa iz EU. Danes je namreč dan, ko bi se moral zgoditi brexit. Protestniki so izražali jezo nad premierko Thereso May, vlado in poslanci, ker niso zagotovili, da bi Združeno kraljestvo zapustilo EU.