Evropske borze z rastjo, nafta dražja

London/Frankfurt/Pariz, 29. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, vlagatelji pa so se ob optimizmu glede poteka kitajsko-ameriških trgovinskih pogovorov in nekaterih spodbudnih novicah iz ZDA otresli skrbi glede kaotičnega razpletanja dogajanja okoli brexita. Nafta se draži, tečaj evra pa malenkost pada.