V Ljubljani mednarodna konferenca Pisateljice na začetku 20. stoletja

Ljubljana, 1. aprila - V Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti bo danes v organizaciji Foruma slovanskih kultur (FSK) potekala mednarodna konferenca Pisateljice na začetku 20. stoletja. Konferenca je del projekta nove kulturne poti Sveta Evrope, ki nastaja na pobudo in pod vodstvom FSK in je posvečena pisateljicam z začetka 20. stoletja.