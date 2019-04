Eden od Baconovih kričečih papežev bo dan na dražbo v New Yorku

New York, 1. aprila - Avkcijska hiša Sotheby's bo v New Yorku 16. maja dala na dražbo eno iz serije slik kričečih papežev britanskega slikarja Francisa Bacona. Sliko iz leta 1952 z naslovom Študija z glavo je imela javnost po pisanju spletnega portala The Guardian doslej priložnost videti le enkrat. Zanjo se nadejajo iztržiti med 20 in 30 milijoni dolarjev.