Odpoklic babylove sadnih kašic in sadnega pripravka

Ljubljana, 29. marca - Distributer dm drogerie markt je iz prodaje odpoklical in preventivno umaknil vso zalogo babylove sadnih kašic okusov granatno jabolko, mango in jabolko, breskev in marelica, jagoda, banana in jabolko ter sadnega pripravka iz jabolk in jagod. V izdelkih namreč ni bilo mogoče izključiti prisotnosti povišanih vrednosti aflatoksinov.

V odpoklic sta zajeti babylove sadna kašica z okusom granatno jabolko, mango, jabolko (4058172062643) za otroke od 4. meseca dalje v 190-gramskem pakiranju in z rokom uporabe 15. oktober 2020 ter babylove sadna kašica z okusom breskev, marelice (4058172042638) za otroke od 4. meseca dalje v 190-gramskem pakiranju in z rokom uporabe 16. oktober 2020.

V odpoklic sta zajeti tudi babylove bio sadna kašica z okusom jagoda, banana, jabolko (4058172095542) v 90-gramskem pakiranju in z rokoma uporabe 16. in 17. oktober 2020 ter babylove bio sadni pripravek iz jabolk in jagod (4058172042614) v 190-gramskem pakiranju in z rokom uporabe 16. oktober 2020.

Vso zalogo omenjenih izdelkov ne glede na številko serije in rok uporabe je distributer preventivno umaknil, ker v njih ni bilo mogoče izključiti prisotnosti povišanih vrednosti aflatoksinov, ki so jih ugotovili v sklopu lastne kontrole izdelkov, so sporočili iz dm drogerie markt.

Distributer kupce, ki so omenjene izdelke kupili, prosi, da jih vrnejo v eno izmed dm prodajaln v Sloveniji, kjer jim bodo povrnili kupnino, so še sporočili.