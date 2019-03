Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 30. marca - Založba INZ je izdala knjigi Helene Jaklitsch Slovenski begunci v taboriščih v Italiji 1945-1949 in Jurija Perovška Slovenski prevrat 1918 - položaj Slovencev v državi Slovencev, Hrvatov in Srbov, založba Miš knjigo Skrivni svet malih zverinic Dima Zupana in Janje Plazar, Sodobnost pa slikanico Petra Svetine Spoznal sem te po rdečih nogavicah.