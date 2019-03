Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 29. marca - Indeksi na newyorških borzah so se uvodoma dvignili nad gladino. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, gre dobro voljo vlagateljev pripisati pozitivnim signalom iz zadnjega kroga trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko. Ameriški finančni minister Steven Mnuchin je pogovore, ki se bodo nadaljevali naslednji teden, označil za konstruktivne.