V Ljubljani od gostilne Čad do Tivolija odprli obnovljen drevored

Ljubljana, 29. marca - V Ljubljani so danes v okviru tradicionalne spomladanske akcije Za lepšo Ljubljano odprli obnovljen drevored, ki vodi od gostilne Čad mimo vile Marije Vera proti parku Tivoli. Nekoč je tu stal drevored navadnih divjih kostanjev, a so jih morali večino zaradi odmiranja in ogrožanja varnosti sprehajalcev odstraniti.