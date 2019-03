Ljubljanska borza: Podvojitev dobička podražila delnice Uniorja

Ljubljana, 29. marca - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za milijon evrov poslov, od tega več kot polovico z delnicami Krke, ki so se pocenile za odstotek in skupaj z delnicami Luke Koper in Zavarovalnice Triglav potisnile indeks navzdol. So se pa po objavi podatka o podvojitvi dobička v letu 2018 občutno podražile delnice Uniorja.