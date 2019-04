Kmetijsko ministrstvo odslej z direktoratom za hrano in ribištvo

pripravila Karmen Kleiderman

Ljubljana, 1. aprila - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima od danes direktorat za hrano in ribištvo. Za to so se po pojasnilih ministrice Aleksandre Pivec odločili zaradi vedno večje občutljivosti oz. zahtev potrošnikov po varni in kakovostni hrani. Direktorat bo tudi podpora varuhu odnosov v verigi s preskrbo s hrano.