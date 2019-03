Na prenovljeni kočevski železnici v ponedeljek še ne bo tovornega prometa

Kočevje, 31. marca - Na prenovljenem, nekaj več kot 12-kilometrskem odseku železniške proge med Kočevjem in Ribnico, ki so ga začeli prenavljati oktobra 2016, kljub vzpostavljenim pogojem v ponedeljek še ne bo tovornega prometa. Ta bo, čeprav ga bodo z voznim redom vpeljali 1. aprila, stekel predvidoma kasneje, so na Direkciji RS za infrastrukturo povedali za STA.