Nastal film, ki ga lahko popolnoma razume 20 ljudi

London, 31. marca - V Kanadi so posneli film z angleškim naslovom Edge of the Knife, ki je poseben po tem, da ga v izvirniku lahko popolnoma razume le okoli 20 ljudi na svetu. Govori namreč o plemenu Haida iz Britanske Kolumbije, nastopajoči v njem pa govorijo v dveh dialektih ogroženega jezika tega plemena, piše britanski The Guardian.