Izolski občinski svet soglasno sprejel proračun za 2019

Izola, 29. marca - Izolski občinski svetniki so v četrtek na izredni seji soglasno sprejeli predlog letošnjega proračuna, pri pripravi katerega so sodelovale vse svetniške skupine. Občinski proračun predvideva 24,59 milijona evrov prihodkov ter 24,64 milijona evrov odhodkov in vključuje pomembne naložbe, so sporočili z občine.