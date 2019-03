Z ukradenimi registrskimi tablicami kradla gorivo

Murska Sobota, 29. marca - Policisti so preiskali več primerov kaznivih dejanj tatvin goriva na različnih bencinskih servisih na območju Pomurja. Ugotovili so, da sta osumljenca, stara 39 in 58 let, kradla gorivo s tremi avtomobili in različnimi ukradenimi registrskimi tablicami. Osumljenca čaka kazenska ovadba.