Telekom: Vsebina forenzične preiskave poslovna skrivnost

Ljubljana, 29. marca - V Telekomu Slovenija so danes v povezavi s forenzično preiskavo družbe dodatno pojasnili le, da njene vsebine ne morejo razkrivati, ker gre za poslovno skrivnost družbe. Znova so izpostavili, da so vso dokumentacijo glede poslov, ki jih poročilo obravnava, predali pristojnim organom pregona.