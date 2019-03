Na Hrvaškem lani prvič več kot 10 milijard evrov prihodkov od tujih turistov

Zagreb, 29. marca - Hrvaška je lani iz naslova izvoza potovanj ustvarila 10,097 milijarde evrov. To je 6,4 odstotka več kot v letu prej, so podatke tamkajšnje centralne banke povzeli na hrvaškem ministrstvu za turizem. Kot so poudarili, so s tem v hrvaškem turizmu prvič presegli 10 milijard evrov prihodkov iz naslova tujskega turizma.