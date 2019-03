Policisti prijeli dva Pakistanca, ki sta v državo poskušala prepeljati tujce

Vinica, 29. marca - Policisti so davi pri Vinici prijeli devet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, in dva državljana Pakistana, ki sta jih z osebnim avtomobilom italijanske registracije nameravala prepeljati v notranjost države. Policija jima je odvzela prostost, čaka ju tudi kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje.