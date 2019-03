Sodelujoči na okrogli mizi o demenci pozvali k takojšnjim rešitvam

Ljubljana, 29. marca - Sodelujoči na okrogli mizi o demenci, ki je v Slovenski kinoteki sledila premieri filma Sanjina Švajgerja z naslovom Ne pozabi name, so pozvali k takojšnjim rešitvam pri soočanju s to boleznijo, ki s staranjem prebivalstva postaja vse večji problem. Še zlasti je nujno čim prej sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi, so opozorili.