Umrla je vplivna francoska filmska režiserka Agnes Varda

Pariz, 29. marca - V 91. letu starosti je za posledicami raka v četrtek v Parizu, obkrožena z družinskimi člani in prijatelji, umrla francoska filmska režiserka Agnes Varda, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Agnes Varda velja za eno ključnih imen francoskega novega vala, med njenimi najbolj znanimi filmi pa so Cleo od 5 do 7, Sreča ter Les creatures.