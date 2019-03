V primeru smrti ženske in moškega iz Radovljice je šlo za uboj in samomor

Radovljica, 29. marca - Ženska in moški, ki so ju policisti v ponedeljek zvečer našli mrtva v stanovanju v Radovljici, sta umrla po nasilnem prepiru. Po ugotovitvah policije je moški ženski najprej z ostrim predmetom prizadejal težje rane, nato pa je sodil še sebi. Šlo je torej za uboj in samomor, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.