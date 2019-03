Za sofinanciranje fotovoltaičnih naprav na voljo 10 milijonov evrov evropskih sredstev

Ljubljana, 29. marca - Ministrstvo za infrastrukturo je v uradnem listu objavilo razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019 - 2022. Za sofinanciranje je v štiriletnem obdobju na voljo 10 milijonov evrov, do sredstev pa so upravičeni podjetja, samostojni podjetniki in zadruge.