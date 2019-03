Radio Slovenija: Tudi mariborski družinski zdravniki grozijo s kolektivno odpovedjo

Maribor, 29. marca - Družinski zdravniki v mariborskem zdravstvenem domu naj bi prvega junija, v kolikor ne bo prišlo do izboljšanja razmer, pristopili h kolektivni odpovedi, poroča Radio Slovenija. Povzeli so tudi izjavo mariborske zdravnice Maje Arzenšek, da so zdravniki že zdaj preobremenjeni, letošnji splošni dogovor pa je obremenitve še povečal.